Пятница, 28 Сентября 2018 12:52

АрмИнфо. Россия надеется, что замена генсека Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова не отразится на деятельности ОДКБ.

Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Панкин. <Российская сторона, как и другие государства-члены, заинтересована в том, чтобы ситуация вокруг генерального секретаря в наименьшей степени сказалась на эффективности и слаженности деятельности ОДКБ>, - сказал Панкин. По словам Панкина, армянская сторона инициировала досрочное прекращение полномочий Юрия Хачатурова на этой должности, процесс запущен и реализуется в рамках существующих в ОДКБ процедур.

Замминистра добавил, что многолетний опыт деятельности организации дает все основания с уверенностью смотреть в будущее. <Впереди ряд важнейших мероприятий, в том числе сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ 8 ноября текущего года в городе Астане, на которой главы государств рассмотрят комплекс вопросов по дальнейшему развитию организации>, - сказал он.

Панкин указал, что в настоящее время работа в ОДКБ идет без сбоев, все принятые решения планомерно реализуются. Отметим, что Юрий Хачатуров в Армении проходит в качестве обвиняемого по делу о силовом разгоне акций протеста в Ереване в 2008 году. В то время он командовал ереванским гарнизоном, а сейчас обвиняется в попытке госпереворота. В связи с этим Армения отзывает Хачатурова, проработавшего менее полутора лет из положенных по уставу ОДКБ трех, с занимаемой должности.