Пятница, 28 Сентября 2018 12:51

АрмИнфо. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением по итогам встреч с министрами иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в период с 25 по 27 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Отмечается, что личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик присоединился к сопредседателям на встречах, а также были проведены встречи с Генеральным секретарем ОБСЕ, заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и представителем итальянского председательства в ОБСЕ.

<Министры продолжили переговоры по мирному урегулированию нагорно­карабахского конфликта. Сопредседатели и министры обсудили ситуацию в регионе и обратились за разъяснениями в отношении нескольких недавних заявлений и инцидентов, вызывающих обеспокоенность. Сопредседатели выразили глубокое сожаление по поводу продолжающейся гибели людей и предупредили министров об опасностях эскалации, призвав стороны конструктивно участвовать в формировании конструктивной атмосферы и избегать риторики, которая может накалить ситуацию. Сопредседатели подчеркнули, что всеобъемлющее урегулирование потребует компромиссов от всех сторон>,- говорится в заявлении.

В этом контексте отмечается, что главы МИД Армении и Азербайджана подтвердили важность принятия мер для активизации переговорного процесса и принятия дополнительных мер по снижению напряженности. А также договорились провести еще одну встречу до конца года. Сопредседатели планируют посетить регион в ближайшем будущем, а затем проинформируют Минскую группу ОБСЕ и Постоянный совет о ходе переговоров.