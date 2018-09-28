Пятница, 28 Сентября 2018 11:19

АрмИнфо. Защита прав детей, улучшение условий их жизни находится в центре внимания правительства Армении. Об этом накануне, принимая регионального директора Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по Европе и Центральной Азии г-жу Афшан Хан, заявил первый вице-премьер Арарат Мирзоян.

По его словам, которые цитирует пресс-служба правительства, Ереван высоко оценивает деятельность Детского фонда ООН в Армении, и в этом направлении исполнительный орган предпринимает последовательные шаги. В ходе встречи собеседники обменялись мнениями о социальной защите детей с инвалидностью, программ, направленных на защиту прав детей, улучшение положения молодых людей в приграничной зоне.