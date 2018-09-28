Пятница, 28 Сентября 2018 11:03

АрмИнфо. 28 сентября в Душанбе стартует саммит глав государств СНГ. В повестке заседания Совета глав государств включены вопросы, касающиеся экономического взаимодействия, сотрудничества в правоохранительной, военной и культурно-гуманитарной областях.

Значительное внимание будет уделено подготовке к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в 2020 году. К наиболее важным документам, планируемым к рассмотрению, относится проект решения по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года. По итогам саммита планируется подписать почти два десятка документов Большинство стран СНГ будут представлены главами государств и правительств. Исключение составляет Туркменистан. Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов принимает участие в заседании Генассамблеи ООН, и Ахшабад будет представлен вице-премьером Пурли Агамырадовым. В Нью-Йорке находится и президент Украины Петр Порошенко, который формально также приглашен на саммит.