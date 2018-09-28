Пятница, 28 Сентября 2018 10:56

АрмИнфо.Израильский публицист, общественный деятель, политический обозреватель Авигдор Эскин в интервью АрмИнфо комментирует итоги пятидневного вояжа израильского министра обороны в Азербайджан, делится версиями содержания бакинских переговоров. Рассуждает о последних проблемах в израильско-российских отношениях, делится видением будущего отношений между Арменией и Израилем, роли Ирана в региональной геополитике.

Пять из шести проведенных в ходе визита в Грузию и Азербайджан дней министр обороны Израиля Авигдор Либерман пробыл в Баку. Чем, на Ваш взгляд, может обусловлена подобная насыщенная повестка, исключая нефтяной импорт и оружейный экспорт Израиля в Азербайджан?

Министр обороны Либерман известен многолетними связями с Азербайджаном. Не удивлюсь, если он пару дней просто отдыхал там, вдали от каждодневных проблем. Известно также, что Либерман встречался с представителями правительства Эрдогана при азербайджанском взаимодействии. У Израиля очень тяжелые отношения с режимом Эрдогана, но контакты сохраняются. Одной из тем израильско-азербайджанских переговоров является грядущая волна беженцев из Ирана. Если американцы не откажутся от идеи жестких санкций в ноябре, то Иран ждёт неизбежный коллапс. Это может произойти в ноябре или чуть позже, но волна беженцев оттуда, так или иначе, неизбежна. И, конечно же, часть из них окажется в Азербайджане. Также нельзя исключать неадекватных действий со стороны иранской верхушки. И вот тут Баку может пригодиться израильский опыт функционирования в кризисных ситуациях. Разумеется, были и другие темы для обсуждения. Одно могу сказать со знанием дела: Либерман не обсуждал в Баку Армению и её конфликт с Азербайджаном.

Итоги визита Либермана в Азербайджан практически не освещались ни в азербайджанской, ни даже израильской прессой. Насколько Вам представляется вероятным достижение в ходе бакинских переговоров соглашений в вопросе консолидированного политического и иного давления на Иран и какую роль тут могут играть поставки Баку израильских вооружений?

Необходимо подчеркнуть, что Израиль никогда не поставлял и не будет поставлять оружия Азербайджану. Израиль продавал Азербайджану оружие. Это свободный рынок сегодня. Кстати, вы знаете, что Россия продаёт вашим азербайджанским соседям в три раза больше оружия, чем Израиль? Баку не будет участвовать в военных действиях против Ирана и не предоставит никому свою территорию для подобных действий. Но Азербайджан имеет все основания опасаться катаклизмов в ходе приближающихся иранских внутренних волнений. К этому можно добавить, что в западной прессе были публикации об активной работе американской и израильской разведки в Азербайджане по иранскому направлению. Кстати, были также публикации о том, что американцы активно действуют по тому же вопросу и в Армении.

Глава израильского оборонного ведомства, посетив две признанные республики Южного Кавказа, не приехал в Армению в совокупности с Арцахом также имеющую с Ираном довольно протяженную границу. Обусловлена ли подобная демонстративность лишь отказом Еревана присоединяться к антииранским санкциям и созданием зоной свободной торговли на границе с Ираном. Или же Армения Израилю уже неинтересна?

На мой взгляд, постановка вопроса неправильна. Были случаи, когда израильские политики направлялись только в Грузию или только в Армению. Если отношения между Арменией и Израилем будут развиваться, то вполне возможны визиты наших высокопоставленных лидеров в Армению. Но скажите, кто из ваших министров посещал Израиль за последние годы? Отношения между нашими странами развиваются вяло. “Посол Армении в Израиле” и вовсе находится в Ереване. Кстати, что он сделал за несколько месяцев работы? Лично мне сотрудничество с Арменией представляется интересным. Израиль сейчас неоспоримый мировой лидер в наукоемких технологиях. Интеллектуальный потенциал Армении очень высок. Мы могли бы успешно взаимодействовать. Видимо, так оно и будет после смены режима в Иране и завершения кризиса там. При этом Израиль должен понимать, то Армения находится в состоянии затяжного кризиса. И не видно света в конце тоннеля.

Армения готовится отправить в Сирию в составе российских сил армянских военных. И это на фоне прозвучавшего сегодня из Москвы прямого обвинения Израиля в гибели самолета Ил-20. Поделитесь Вашей оценкой мотивации и возможных последствий данной инициативы.

Не скрою, что с первых дней гражданской войны в Сирии Асад представлялся мне там наименьшим злом. Израильско-сирийская граница была совершенно спокойной с 1973 года до начала войны в Сирии. К сожалению, западные санкции поставили Москву в положение загнанного в угол мощного зверя. Внутреннее положение в России сейчас очень тяжелое. И нам надо относиться к сбоям в российской политике с пониманием. В России все чаще наблюдаются проявления оторванности от действительности, проявления необузданности. Мы видели, как российские политики и политологи реагировали на смену власти в Армении. Сейчас у них в роли козла отпущения оказался Израиль. К сожалению, все это ослабляет Россию и лишает её союзников. Что касается участия Армении в военных операциях в Сирии, то нам это точно не помешает. Поэтому, посоветую армянскому руководству сперва лучше ознакомиться с ситуацией в Сирии.

Москва уже фактически обвинила Иерусалим в неблагодарности за целый ряд встречных шагов в Сирии и ситуации по Сирии. Как, на Ваш взгляд, может сказаться на перспективах российско-израильских отношений инцидент со сбитым над Сирией российским самолетом?

Мы видели, как недавно российские политики и политологи шельмовали Армению. Это было и прошло. Так же будет с Израилем. Вы ведь понимаете, что ни один трезвый человек не отнесётся всерьёз к возложению вины на наши самолёты, которые во время поражения российского самолёта сирийской ракетой находились возле Хайфы, на расстоянии шестисот километров от Латакии. Но я не буду вступать в открытую полемику с Москвой. Сегодня нужно относиться к России сочувственно. Она оказалась в тяжелейшем положении: давление извне и растущая нестабильность внутри. Хочется надеяться, что все это исправимо и излечимо.

Власти Ирана уже связали имевший место 22 сентября в иранском Ахвазе теракт, жертвами которого стали 30 человек, помимо иных стран и сил в том числе с действиями США и Израиля. Какова Ваша версия инициаторов и целей данного теракта?

Такого рода глупости просто не заслуживают ответной реакции. Бесноватые в Иране показывают такими дурацкими заявлениями, что находятся в состоянии психоза и что их дни сочтены.