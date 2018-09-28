Пятница, 28 Сентября 2018 10:51

АрмИнфо.Прибывший с рабочим визитом в Душанбе премьер-министр Армении провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, приветствуя премьер-министра РА, Эмомали Рохмон отметил, что это их первая встреча, пожелав Николу Пашиняну успехов на посту главы армянского правительства. Президент Таджикистана с удовлетворением констатировал высокий уровень двусторонних политических отношений и подчеркнул важность расширения торгово-экономических связей, реализации совместных шагов по приданию этим связям дополнительного импульса.

Премьер-министр РА, выразив признательность за теплый прием, подчеркнул, что правительство Армении заинтересовано в развитии и углублении многостороннего двустороннего сотрудничества. Никол Пашинян подчеркнул важность разработки конкретных проектов в экономической сфере и их реализации. По словам главы правительства, Армения придает важность сотрудничества как на двухстороннем уровне, так и в рамках международных и региональных организаций, интеграционных объединениях.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы, касающиеся расширения отношений в различных сферах, коснулись темы дальнейшего сотрудничества в интеграционных объединениях.

Отметим, что накануне вечером премьер-министр Армении принял участие в неформальном ужине в честь глав государств СНГ. Сегодня, 28 сентября он примет участие в очередном заседании Совета руководителей стран СНГ.