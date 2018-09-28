Пятница, 28 Сентября 2018 10:21

АрмИнфо.Генеральный директор Beeline Андрей Пятахин выступил с лекцией в Академии юстиции Армении, которая была посвящена теме - <Ошибки при принятии стратегических решений>.

Как сообщает пресс-служба компании, Андрей Пятахин представил аудитории, каким образом следует изучить ситуацию, какие обстоятельства нужно учесть и как избежать наиболее часто встречающихся ошибок, чтобы принять правильное стратегическое решение.

<Курс, я уверен, будет интересен как для слушателей, так и для сотрудников Академии юстиции. Академия уделяет большое внимание взаимодействию с партнерами, и я надеюсь, что сотрудничество с <ВЕОН Армения> будет успешным и продолжительным>, - сказал ректор Академии юстиции Сергей Аракелян.

Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин подчеркнул: <В наше время принятие продуманных и правильных решений является залогом успеха, как в работе, так и в повседневной жизни. Для таких крупных компаний как Beeline - это главное условие развития, и этим богатым опытом, подкрепленным учебной программой Гарвардского университета я рад поделится со слушателями. Надеюсь, что новые знания будут полезны и помогут взвешенно и грамотно подходить к принятию важных решений>.

Согласно сообщению, на мероприятии присутствовали около 30 слушателей, среди которых были судебные служащие, государственные служащие аппарата прокуратуры, а также действующие судьи, прокуроры, следователи и кандидаты на эти должности.

Отметим, что ЗАО - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".