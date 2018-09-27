Четверг, 27 Сентября 2018 20:53

АрмИнфо. Бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) под председательством лидера партии, бывшего президента Армении Сержа Саргсяна созвала заседание исполнительного органа. Как ранее заявил председатель оргкомитета РПА Рубен Тадевосян, более чем месячный перерыв был обусловлен периодом отпусков. "Теперь заседания ИО РПА будут носить еженедельный характер", - указал он. По словам председателя оргкомитета РПА, повестка дня заседания будет сформирована на месте, исходя из предложений председателя и членов исполнительного органа партии.

При этом, Тадевосян воздержался комментировать, будет ли обсуждаться предложение премьер-министра Никола Пашиняна начать обсуждения по вопросу проведения досрочных парламентских выборов. Тем временем, депутат от фракции РПА Самвел Фарманян заявил, что вопрос о проведении внеочередных парламентских выборов пока в партии не обсуждался. Вместе с тем он не исключил, что, возможно и то, что РПА также обратится к уличной борьбе. "Вообще, когда кто-то занимается политикой и не готов использовать все законные средства политического арсенала, он вообще может не заниматься политикой>, - указал он.