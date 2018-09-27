Четверг, 27 Сентября 2018 19:53

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Республику Таджикистан. В резиденции президента Таджикистана Эмомали Рахмона состоялась встреча глав двух государств.

Как сообщает независимое информационное агентство Таджикистана ASIA-Plus, в рамках встречи также были обсуждены вопросы наращивания сотрудничества в торгово- экономической, машиностроительной, горнопромышленной, сельскохозяйственной, технологической и других сферах.

Были затронуты вопросы создания совместных предприятий по переработке драгоценных камней и производству ювелирных изделий, налаживания сотрудничества в сфере предоставления финансовых и банковских услуг и др. Гуманитарные связи, культура и наука, образование и здравоохранение, туризм также были названы важными направлениями сотрудничества между Арменией и Таджикистаном.

В заключении Эмомали Рахмон предложил Пашиняну посетить Таджикистан в удобное для него время с официальным визитом.

Напомним, что завтра, 28 сентября, в столице Таджикистана состоится очередное заседание Совета глав Содружества независимых государств (СНГ). Как сообщает пресс- служба исполнительного комитета СНГ, всего планируется рассмотреть 16 вопросов. В частности, проект решения о заявлении глав государств - участников Организации по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, план основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941?1945 годов. Также главы государств СНГ обсудят вопрос о реализации в 2021 году Межгосударственной программы <Культурные столицы Содружества> в Таджикистане (объявить город Душанбе культурной столицей Содружества в 2021 году). Предполагается рассмотреть ряд проектов в сфере обеспечения безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам. Здесь основной является Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019?2023 годы. Также участники саммита обсудят Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.