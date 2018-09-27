Четверг, 27 Сентября 2018 19:33

АрмИнфо. Заместителю префекта ереванского района Ачапняк Григору Григоряну предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти и самоуправстве.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, в столичном следственном управлении административных районов Ачапняк и Давидашен продолжается предварительное расследование уголовного дела в связи с инцидентом, произошедшим 22 сентября в офисе партии <Процветающая Армения>.

В рамках дела получены данные о том, что 22 сентября с.г. старший инспектор Маштоцкого следственного отдела на основании сообщения о раздаче взяток в 18:00 часов посетил предвыборный штаб по адресу Башинджагяна 188/5 и провел осмотр места происшествия.

Согласно материалам уголовного дела, в это время координатор работ штаба Г.Г. заметил, что полицейский изъял карту памяти с видеокамеры. Для того, чтобы предотвратить действия полицейского,

Г.Г. выломал дверную раму и стекло, открыл дверь и стал звать на помощь собравшихся вокруг штаба молодых людей, числом около 40 человек, приказав все крушить в зале и не позволить полицейским унести карту памяти.

Помимо этого, не подчиняясь законным требованиям сотрудников полиции

- не препятствовать действиям полицейских, в ходе осуществления их служебных обязанностей, Г.Г. применил неопасное для их жизни и

здоровья насилие. "25 сентября Г.Г. задержан. При сопоставлении достаточных доказательств 27 сентября ему предъявлено обвинение по ч.1 статьи 316 (Применение насилия против представителя власти) и ч.2 статьи 322 (Самоуправство) УК РА. Предварительное расследование продолжается, предпринимаются меры для выяснения всех обстоятельств дела, уточнения участников инцидента с целью дать уголовно-правовую оценку их действиям>, - говорится в сообщении СК РА.

Ранее армянские СМИ сообщали, что заместитель префекта ереванского района Ачапняк, брат криминального авторитета <Фаза> Сергея Григоряна, Григор Григорян задержан по подозрению в оказании вооруженного сопротивления полицейским. Сообщалось, что за день до муниципальных выборов в Ереване Григорян был задержан в ходе обыска в офисе партии <Процветающая Армения> по делу о подкупе избирателей. Напомним, что 22 сентября, в день тишины, полиция, на основе полученных сигналов, провела обыски в штабе партии "Процветающая Армения" в административном районе Ачапняк. Три человека были доставлены в отдел по подозрению в подкупе голосов избирателей. Прибывшая на место кандидат в мэры от ППА Наира Зограбян опровергла подозрения в подкупе и уже направила жалобу омбудсмену республики.