Четверг, 27 Сентября 2018 18:33

АрмИнфо. Республиканская партия Армении откликнулась на заявление премьер-министра Никола Пашиняна о необходимости роспуска парламента и проведения досрочных выборов с целью обеспечения необходимой для дальнейшего экономического развития страны атмосферы.

"Мы понимаем, что Вы не в состоянии объяснить народу, почему не видны те позитивные экономические сдвиги, о которых было обещано еще в начале революции и которые были обусловлены эффективной борьбой с коррупцией. Более того, вы не можете объяснить, почему ситуация не только не улучшилась, а, наоборот, ухудшилась в результате высокой инфляции и роста цен. Поэтому Вы решили мотивировать все это работой нынешнего парламента, заверив граждан, что ситуация улучшиться лишь после его роспуска. Возможно, что народ в очередной раз поверит Вам, но необходимо подчеркнуть, что парламент не виновен в том, что правительство за четыре месяца не разработало программу по экономическому развитию страны, в том, что международный капитал не стремится в страны с высокой турбулентностью. Кроме того, ситуация с компаниями "Лидиан", "Веолия джар", ЮКЖД вряд ли будет способствовать привлечению иностранного капитала в Армению. Уже плохо то, что Армения пока не начала реализацию экономических реформ, предусмотренных Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. Возможно именно поэтому главы Германии и Италии, во время региональных визитов в Грузии и Азербайджане выступают с конкретными экономическими предложениями, а в Армении нет", - говорится в заявлении зампреда РПА Армена Ашотяна.

Отметим, что после месячного перерыва РПА сегодня вечером созовет заседание Исполнительного органа под председательством Сержа Саргсяна. Как и в былые времена республиканцы не знают повестку заседания, они об этом узнают во время самого заседания, поскольку повестка определяется исключительно Сержем Саргсяном.