Четверг, 27 Сентября 2018 17:28

АрмИнфо. Военная прокуратура Армении подвела итоги деятельности за первое полугодие 2018 года.

За подотчетный период в сфере обороны было осуществлено 168 расследований. По их итогам был выявлен нанесенный государству ущерб в размере 264.134.234 драмов, из коих было восстановлено 62.326.191 драмов. За аналогичный период 2017 года выявленный ущерб составил 82.287.428 драмов, из коих было восстановлено 29.622.074 драмов.

Число коррупционных преступлений составило 155. В то время как в 2017 году их число составило 56. Ущерб, нанесенный в результате коррупционных преступлений, составил 409,916,124 драмов, из коих было восстановлено 406,315,516.

Обвинения были выдвинуты в отношении 96 лиц, в 2017 году - 54.