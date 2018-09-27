Четверг, 27 Сентября 2018 15:53

АрмИнфо. Президент Арцаха Бако Саакян принял делегацию Воломинского округа Польши во главе с руководителем администрации округа Казимежем Раковски.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы НКР, на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества административных единиц региона Воломин и Арцаха.

Саакян подчеркнул, что Арцах заинтересован в установлении и развитии связей с Польшей и ее административными единицами, отметив их востребованность и перспективность.

Во встрече приняли участие госминистр Григорий Мартиросян, министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян, руководитель армянской общины округа Воломин Ашот Аракелян, другие должностные лица.