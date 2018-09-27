Четверг, 27 Сентября 2018 15:37

АрмИнфо. 28-30 сентября т.г. состоится рабочий визит Ректора одного из ведущих казахстанских ВУЗов - Евразийского Национального университета им.Л.Гумилева - Е.Сыдыкова в Армению. Об этом сообщили АрмИнфо в посольстве Казахстана.

В ходе визита планируются подписание Меморандума о сотрудничестве между Национальным центром рукописей и редких книг Министерства культуры Казахстана и Институтом древних рукописей "Матенадаран" на уровне руководителей данных организаций А.Садуовым и

В.Тер-Гевондяном, а также пройдет научная конференция по письменным памятникам кыпчакского языка в Институте древних рукописей "Матенадаран".

Кроме того, вечером 28 сентября 18.30 в столичном "Гранд Отель Ереван" состоится литературно-музыкальный вечер "Абаевские чтения в Ереване" с участием казахстанских деятелей искусства, культуры и образования и армянской культурной общественности.

В рамках пребывания казахстанской делегации также предусмотрены двусторонние встречи с министрами культуры, образования, ректорами ВУЗов и ведущих научно- исследовательских институтов Армении.