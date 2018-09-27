Четверг, 27 Сентября 2018 15:34

АрмИнфо.. Служба принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) отныне не сможет арестовывать все счета должников. Правительство Армении на заседании 27 сентября выдало положительное заключение по представленному депутатами парламента проекту закона "О службе принудительного исполнения судебных актов".

По словам первого заместителя министра юстиции РА Артура Ованнисяна, зачастую случаются ситуации, при которых СПИСА накладывает арест сразу на все счета должников, с каждого из которых осуществлялись взыскания. А это приводило к недоразумениям и дополнительным выплатам со стороны граждан. Теперь это положение будет распространено лишь на один счет, если его хватает для выплаты задолженности.

В то же время, правительство Армении предложило депутатам внести соотвествующие изменения и в законах об электронном сообщении, о

банках и банковской деятельности и др. Одновременно, исполнительный орган предлагает распространить данное положение не только на счета в армянских драмах, но и на валютные.