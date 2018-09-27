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АрмИнфо.Правительство Армении на заседании 27 сентября одобрило поправки в Судебном кодексе и в законе "О государственной пошлине".
По словам первого заместителя министра юстиции РА Артура Ованнисяна, представленный пакет направлен на исключение субъективизма при представлении на утверждение президента РА кандидатов в судьи. В настоящее время, согласно Судебному кодексу кандидатуры судей на утверждение президентом страны представлет Высший судебный совет путем тайного голосования. Теперь предлагается установить положение, предусматривающее проведение открытого голосования, что позволит четко представить позиции членов совета по тому или иному кандидату. Предлагаается, например, продолжил первый замминистра, ввести положение, согласно которому члены Высшего судебного совета смогут голосовать против той или иной кандидатуры, если она противоречит принципу очередности. Дело в том, что некоторые судьи, окончившие Академию юстиции, находятся в резерве, и имеют преимущество перед другими при назначении на должность. "Представленным пакетом уточняется лицо, которое не может быть выдвинуто на утверждение президента", - отметил заместитель главы Минюста Армении.
|Никол Пашинян и Эмомали Рахмон обсудили вопросы наращивания сотрудничества между Арменией и Таджикистаном
|На 102-й российской военной базе отметили 18-летие формирования объеденной группировки ВС РА и РФ
|СК: В связи с инцидентом, произошедшим в офисе партии "Процветающая Армения", предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти и самоуправстве
|Республиканская партия ответила Пашиняну: Парламент не виноват в том, что у правительства до сих пор нет программы по экономическому развитию страны
|В первом полугодии 2018 года Военная прокуратура Армении выявила 168 преступлений, ущерб в результате которых составил 264 млн драмов
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|СПИСА отныне не сможет арестовывать все счета должников
|Высший судебный совет Армении отныне будет выбирать кандидатов в судьи путем открытого голосования
|При взаимном согласии супруги в Армении получат возможность развестись без обращения в суд
|Банк ВТБ (Армения) открыл новый премиальный офис "Привилегия"
|Следующие антитеррористические учения СНГ пройдут в Армении
|СНБ Армении приняло решение о прекращение уголовного преследования в отношении незаконно пересекшего границу гражданина Турции
|Допрошены главы СНБ и ССС Армении
|Артак Зейналян: После бархатной революции одной из главных задач нового правительства являются реформы судебной системы
|СНБ Армении в ближайшее время обнародует сведения об имуществе Роберта Кочаряна и его семьи
|Глава МИД Азербайджана рассказал о встрече с армянским коллегой
|Лавров и Мнацаканян в Нью-Йорке обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки
|Армен Саркисян и Никол Пашинян поздравили Гурбангулы Бердымухамедова по случаю Дня Независимости Туркменистана
|Глава МИД Армении обсудил с коллегами из Румынии, Индии, Мадагаскара и Вануату пути стимулирования двустороннего сотрудничества
|Сын Шанта Арутюняна начинает подготовку к мирным акциям неповиновения
|Главы МИД ОДКБ обменялись мнениями о процессе смены Генсека Организации
|Ереван подтвердил намерение оказать гуманитарную помощь Дамаску
|В Арцахе погиб военнослужащий Армии обороны Агаси Мкртчян
|Ереван и Баку договорились продолжить диалог по карабахскому урегулированию
|Вице-премьер Армении и должностные лица Европейского Союза обсудили перспективы сотрудничества
|Арман Навасардян: Выступление Никола Пашиняна на 73-й сессии ГА ООН было на высоком уровне
|Рубен Рубинян представил дипломатам и журналистам из США и ЕС позицию Армении по урегулированию арцахского конфликта
|Государства-члены ОДКБ приняли ряд заявлений
|Конверс Банк к своему 25-летию запустил на рынок новый депозит - "Конверс 25"
|Никол Пашинян в Нью-Йорке принял участие в приеме, организованном президентом США
|По делу об убийстве солдата Ваника Геврокяна, было предъявлено обвинение его сослуживцу
|Ереван о предоставлении Азербайджану статуса наблюдателя в ОДКБ и ЕАЭС: Баку не соответствует критериям уставных документов этих Организаций
|Электрические сети Армении предупреждает об отключениях 27 сентября
|В Кремле считают маловероятным визит Путина в Армению до конца этого года
|Зиничев: МЧС России придает большое значение развитию двустороннего сотрудничества с Арменией
|Парламентские фракции расходятся во мнениях относительно предложения Пашиняна о роспуске Национального Собрания
|Сюрприз от Посла: На концерте камерного оркестра в Болгарии Армен Саргсян сыграл на скрипке
|Замминистра юстиции Армении и представитель ЮНИСЕФ обсудили шаги по прекращению насилия в отношении детей
|Ереван: Мы считаем проблемой, продажу любой страной вооружения такой непредсказуемой стране как Азербайджан
|МИД: Обсуждения по вопросу смены Генсека ОДКБ Юрия Хачатурова продолжаются
|Балаян: Консультации о сроках возможного визита Путина в Армению продолжаются
|Балаян: Встреча Пашинян-Алиев не должна быть самоцелью, а должна иметь содержание
|Омбудсмен Арцаха подал в отставку
|МИД: Встреча Пашинян-Трамп не состоялась из-за насыщенных графиков армянского премьера и американского лидера
|ВБ подтвердил готовность содействовать Армении в области охраны окружающей среды
|Специальная следственная служба Армении: Левон Ераносян совершил умышленные действия, явно выходящие за пределы его полномочий
|МИД не подтвердил и не опроверг информацию об отзыве диппаспорта у Генриха Мхитаряна
|Балаян: Армения будет осуществлять гуманитарную миссию в Сирии исключительно под армянским флагом
|Йоханнес Хан: Армения может рассчитывать на последовательное содействие ЕС по инициированным коренным реформам
|Балаян: Ереван ждет реакции Анкары по вопросу передачи 16-летнего турка, незаконно пересекшего границу Армении
|Пашинян с трибуны ООН: В Армении парламент продолжает работать, но он не отражает волю народа
|Ереван: На территории Армении нет ни американских лабораторий, ни лабораторий какой-либо другой страны
|Банк ВТБ (Армения) предупреждает граждан остерегаться от услуг лжепосреднических компаний
|16-летний турок незаконно пересекший границу Армении освобожден из-под стражи
|Армения окажет содействие инклюзивному и стабильному росту, а также защите прав человека и его основных свобод - Пашинян
|Премьер: Армения придает важность развитию и расширению сотрудничества с Программой развития ООН
|Делегация, возглавляемая председателем НС РА, встретилась с вице-президентом Швейцарии
|Никол Пашинян делегатам ООН: Cтать частью Азербайджана для населения Карабаха означает его полное истребление
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