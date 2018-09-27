Четверг, 27 Сентября 2018 15:06

АрмИнфо.Правительство Армении на заседании 27 сентября одобрило поправки в Судебном кодексе и в законе "О государственной пошлине".

По словам первого заместителя министра юстиции РА Артура Ованнисяна, представленный пакет направлен на исключение субъективизма при представлении на утверждение президента РА кандидатов в судьи. В настоящее время, согласно Судебному кодексу кандидатуры судей на утверждение президентом страны представлет Высший судебный совет путем тайного голосования. Теперь предлагается установить положение, предусматривающее проведение открытого голосования, что позволит четко представить позиции членов совета по тому или иному кандидату. Предлагаается, например, продолжил первый замминистра, ввести положение, согласно которому члены Высшего судебного совета смогут голосовать против той или иной кандидатуры, если она противоречит принципу очередности. Дело в том, что некоторые судьи, окончившие Академию юстиции, находятся в резерве, и имеют преимущество перед другими при назначении на должность. "Представленным пакетом уточняется лицо, которое не может быть выдвинуто на утверждение президента", - отметил заместитель главы Минюста Армении.