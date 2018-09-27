Четверг, 27 Сентября 2018 15:06

АрмИнфо. При взаимном согласии супруги в Армении получат возможность развестись без обращения в суд. Поправки в Семейном кодексе одобрены на заседании правительства РА 27 сентября.

Представляя проект поправок, первый заместитель министра юстиции РА Артур Ованнисян отметил, что согласно действующему законодательству, решение о разводе супругов принимает суд, который устанавливает для

них месячный срок для обдумывания своего шага. Тепере предлагается установить положение, позволяющее при наличии согласия избежать возможности для обращения в судебные инстанции. При этом, как отметил замминистра, в компетенции судов продолжат оставаться вопросы, касающиеся прав на ребенка, дележе имущества и выплат алиментов. Артур Ованнисян сообщил, что в течение 2015-2017г.г. в Армении зарегистрировано 1430 разводов или по 400 развода в год. С принятием законопроекта суды будут разгружены на 400 дел.