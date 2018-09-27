Четверг, 27 Сентября 2018 15:03

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) задействовал новый премиальный офис "Привилегия" с целью развития премиального бизнеса в Армении и предоставления банковских услуг большему количеству владельцев пакетов премиальных услуг. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, этот офис, открытый с 17 сентября 2018г, второй по счету премиальный офис Банка ВТБ (Армения). Этот офис расположен в самом сердце Еревана, рядом с Каскадом и театром оперы и балета по адресу ул. Московяна 35 (слева от главного входа в Головной офис Банка).

Согласно источнику, новый современный и просторный офис "Привилегия" Банка ВТБ (Армения) предоставляет следующие услуги: широкий спектр банковских продуктов и услуг на льготных условиях; инвестиционные и брокерские услуги; "семейный офис" - индивидуальное обслуживание также членов семей клиента с прикреплением семейных персональных менеджеров; оформление и обслуживание банковских карт премиальной категории World Black Edition; бесплатное подключение дополнительных услуг - SMS-, Internet-, Mobile banking; страхование во время путешествий; бесплатный вход в более 600 VIP-зон аэропортов при обеспечении минимального безналичного оборота по картам; получение наличных бесплатно в более чем 15 тыс. банкоматах Группы ВТБ в странах СНГ; безопасное хранение своих ценностей в депозитарных ячейках в период отпусков, путешествий и т.д.; консьерж услуги.

В уютной атмосфере офиса "Привилегия" персональные менеджеры проявят индивидуальный подход к каждому клиенту, обеспечат комфортное и качественное обслуживание. Клиенты смогут не только удовлетворить свои финансовые потребности, но также с комфортом провести деловую встречу или просто отдохнуть за чашечкой кофе.

Подробную информацию можно получить позвонив по номеру (+374 10) 60-60-90.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Банк ВТБ (Армения) удерживает лидерство по охвату филиальной сети, насчитывающей 67 подразделений с присутствием как в столице (24), так и во всех областях страны (43).