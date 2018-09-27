Четверг, 27 Сентября 2018 15:03

АрмИнфо.Следующие антитеррористические учения СНГ планируется провести в Армении. Об этом на церемонии закрытия совместных учений "Иссык-Куль - Антитеррор-2018" заявил руководитель Антитеррористического центра Содружества генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

"Следующие учения планируется проводить в Армении", - сказал он.

Говоря в целом о прошедших учениях "Иссык-Куль - Антитеррор-2018", Новиков подчеркнул, что они продемонстрировали всему миру умение соответствующих подразделений государств-участников СНГ слаженно работать. "Самое главное, что мы показали потенциальным противникам, что умеем координировать свои действия, умеем воевать, умеем правильно использовать все возможности, которые дали наши государства", - резюмировал Новиков.

Совместные антитеррористические учения компетентных органов государств-участников СНГ "Иссык-Куль-Антитеррор-2018" проводились под эгидой Антитеррористического центра СНГ в соответствии с программой сотрудничества государств-участников Содружества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы