Четверг, 27 Сентября 2018 15:00

АрмИнфо.СНБ Армении 25 июля 2018 года возбудило уголовное дело по факту незаконного проникновения на территорию Армении несовершеннолетнего гражданина Турции, без соотвествующих документов.

Как сообщает пресс-служба СНБ, согласно фактам, 16-ти летний Умуд Али Озмен 24 июля 2018 года без надлежащего разрешения пересек защищаемую государственную границу Армении и из Республики Турция перешел на территорию РА. После чего около КПП "Меграшат", перейдя через колючую проволоку был пойман сотрудниками пограничного управления ФСБ РФ.

Умуд Али Озмен обвиняется по 329 статье УК РА, в качестве меры пресечения в отношении последнего избран арест. В ходе расследования уголовного дела Умуд Али Озмен пожалел о содеянном, и дал признательные показания. Он отмети, что ему всегда хотелось посетить Армению и сравнить с ней свой родной Карс. И так как он является несовершеннолетним, и у него не было соответствующих документов, то единственным способом попасть в Армению было пересечение государственной границы незаконным путем.

Орган осуществляющий следствие, руководствуясь гуманистическими принципами и учитывая, что Умуд Али Озмен является несовершеннолетним, дал признательные показания и пожалел о содеянном, 25 сентября 2018 года принял решение о прекращении уголовного преследования и уголовного производства в его отношении. Заключение под стражу было отменено, и гражданину Турции была предоставлена возможность в установленном порядке покинуть Армению.

Меж тем Озмен пока прогуливается по улицам Еревана, в сети появились его фотографии, под которыми он признается в своей любви к столице Армении.