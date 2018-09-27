Четверг, 27 Сентября 2018 15:00

АрмИнфо. В рамках уголовного дела о прослушке телефонного разговора глав Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы допрошены оба его участника - Артур Ванецян и Сасун Хачатрян. Об этом АрмИнфо сообщила советник главы Следственного комитета Сона Трузян. При этом она, , исходя из интересов следствия, отказалась сообщать подробности.

11 сентября в сети появилась запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. Ванецян и Хачатрян в ходе разговора обсудили арест второго президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные в отношении генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, бывшего министра обороны Микаела Арутюняна. Во время беседы речь также зашла о необходимости ареста Кочаряна.