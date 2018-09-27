Четверг, 27 Сентября 2018 13:39

АрмИнфо. Сотрудничество между Арменией и ЕС в сфере правосудия всегда имело очень важное значение для нашей республики. Об этом 27 сентября на конференции по стратегическому диалогу РА-ЕС по реформам в сфере правосудия Армении заявил министр юстиции Артак Зейналян.

Министр отметил, что на данный момент в сфере правосудия в Армении есть проблемы, которые требуют своего решения. "После бархатной революции, одной из главных задач, для нового правительство стало реформирование судебной системы. Самым главным для нас является создание судебной системы, которая пользовалась бы доверием граждан страны. Кроме того, мы хотим, чтобы судебная система в Армении стала совершенно независимой и свободной. В этом контексте содействие ЕС для нас очень важно. Кроме того, Европейский союз также оказывает нам содействие в других сферах, а именно - в борьбе с коррупцией, защите прав человека, реформах в различных сферах правосудия и т.д. Ожидается, что правительство ратифицирует Стратегический проект и входящую в него программу действий к концу 2018 года. Я надеюсь, что наше сотрудничество в дальнейшем будет углубляться и расширяться", - заключил Зейналян.

В свою очередь глава делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский отметил, что уже довольно продолжительный период времени Европейский союз сотрудничает с Арменией в сфере правосудия. "Мы надеемся, что при содействии ЕС система правосудия в Армении станет более эффективной. После бархатной революции в Армении мы открыли новую страницу нашего совместного сотрудничество. Мы знаем, что одной из первоочередных задач нового правительства является реформа судебной системы в РА. Правительство приложило много усилий, для устранения существующих в данной сфере проблем, и было зафиксировано множество достижений. В частности, хотелось бы отметить электронную систему правосудия, которая значительно упрощает жизнь многих граждан и снижает коррупционные риски. Самое главное в судебной системе это свобода судий. Чтобы они могли выносить решения не из страха, а исходя из своих знаний, опыта и руководствуясь своей совестью. Кроме того, нужно продолжать развивать сферу прав человека, борьбу с коррупцией и заняться реформами в УИУ. Правительство Армении также понимает важность сотрудничества с ЕС в данном вопросе, и мы намерены продолжать и развивать его", - заключил Петр Свитальский.

Руководитель отдела региональных программ Восточного соседства в генеральном директорате соседства и расширения Еврокомиссии Василис Марагос отметил, что политический диалог по реформе системы правосудия будет способствовать осуществлению Программы действий.

Отметим, что 26 сентября состоялась заседание руководящего комитета программе ЕС по бюджетному финансированию "Содействие защите прав человека в Армении", в которой приняли участие министр юстиции Армении Артак Зейналян и руководитель отдела региональных программ Восточного соседства в генеральном директорате соседства и расширения Еврокомиссии Василис Марагос.