Четверг, 27 Сентября 2018 13:31

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении в ближайшее время обнародует сведения об имуществе Роберта Кочаряна и его семьи. Об этом в беседе с журналистами заявил глава СНБ Артур Ванецян, добавив, что в настоящее время идет процесс изучения.

Ранее Ванецян на пресс-конференции 11 сентября обвинил второго президента и его семью в обогащении путем отмывания денег. По словам Ванецяна, второй президент и его семья приобрели имущество путем отмывания денег. В числе приобретенной подобным путем недвижимости Ванецян указал гостиницу Конгресс.

После того, сын Кочаряна Седрак Кочарян подал иск в отношении Ванецяна, обвиняя его в клевете. В ответ на это Ванецян заявил журналистам, что действия Кочаряна-младшего вызывают у него лишь улыбку.