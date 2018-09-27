Четверг, 27 Сентября 2018 13:26

АрмИнфо. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров рассказал о встрече с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.

"В целом переговоры продолжались более трех часов. Состоялся интересный и важный обмен мнениями о продолжающемся развитии урегулирования конфликта, а также о том, что необходимо сделать для обеспечения устойчивого мира в регионе. Мы договорились продолжить эти переговоры в следующем месяце, включая визит сопредседателей в регион", - сказал Эльмар Мамедъяров, комментируя встречу с Мнацаканяном, передают азербайджанские СМИ.

Отметим, что 26 сентября в Нью-Йорке при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана. Отметим, что это уже вторая встреча на этом уровне после смены власти в РА.