Четверг, 27 Сентября 2018 13:12

АрмИнфо.Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, 26 сентября в Нью-Йорке "на полях" заседания 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, провел встречи с коллегами из Румынии Теодорем Мелешкану, Индии Сушмой Свараджи, Мадагаскара Максимом Элуа Дуву и Вануату Ральфем Регенвану.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, с коллегой из Мадагаскара армянский министр обсудили взаимодействия на разных площадках. Мнацаканян подчеркнул, что Армения придает важность расширению всестороннего партнерства с африканским континентом и готова осуществить практические шаги по использованию существующего потенциала в этом направлении.

Стороны обсудили шаги по развитию двусторонних отношений, коснулись предстоящего саммита МОФ в Ереване, подготовительных работ и запланированных мероприятий. В этом контексте Мнацаканян рассказал о приоритетах председательства РА в МОФ. Эти же вопросы были обсуждены с коллегами из Румынии и Вануату.

На встрече с министром иностранных дел Румынии, глава МИД Армении выразил готовность осуществить практические шаги по углублению взаимодействия по ряду направлений.

Стороны коснулись соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, с точки зрения развития партнерства как между Ереваном и Брюсселем, так и со странами членами Евросоюза. Была достигнута договоренность предпринять шаги по более эффективной реализации потенциала, имеющегося в торгово- экономической сфере между двумя странами, в частности, активизации деятельности межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Мнацаканян также рассказал о приоритетах Армении в урегулировании нагорно- карабахского конфликта. Стороны сошлись во мнении, что конфликт должен быть урегулирован мирным путем посредством переговоров.

Главы МИД Армении и Индии сошлись во мнении, что между странами существует серьезный потенциал для представления амбициозных проектов и перемещения взаимовыгодного сотрудничества в более практическое поле. В деле продвижения двусторонней повестки стороны выдели роль межправительственной комиссии.

Мнацаканян рассказал о приверженности правительства Армении на основе мандата народа продолжить процесс реформ в стране, направленный укрепление прав человека, справедливость, верховенства закона, предоставления равных возможностей в экономической и социальной сферах, борьбе с коррупцией.

Представляя повестку развития Армении, и лежащие в их основе достижения страны в сфере информационных технологий и инноваций, Мнацаканян добавил, что важную роль в этом играет образование. Он также выразил благодарность правительству Индии за оказываемое содействие в этом направлении.

Собеседники выразили удовлетворение уровнем взаимодействия в рамках международных структур, а также содействия друг других на разных площадках. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам, региональным проблемам и подходам по их разрешению, и сошлись во мнении, что альтернативы мирному урегулированию конфликтов нет.

В тоже время Мнацаканян и Регенвану на встрече в Нью-Йорке обсудили как вопросы двусторонней повестки, так и многосторонней, подчеркнув важность активного и эффективного сотрудничества в рамках международных структур. Стороны обменялись нениями о сотрудничестве в рамках МОФ.