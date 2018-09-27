Четверг, 27 Сентября 2018 13:04

АрмИнфо. Сын осужденного за насильственное неповиновение представителю власти Шанта Арутюняна Шаген Арутюнян с сегодняшнего дня начинает подготовку к мирным акциям неповиновения, которые, как он сообщил на своей страничке в Facebook, начнутся 7 октября.

Шаген Арутюнян требует незамедлительного оправдания своего отца, которого еще в бытность свою оппозиционером нынешний премьер-министр Никол Пашинян назвал политзаключенным.

Он также требует широкомасштабной амнистии в стране, что станет свидетельством проявления принципов "любви и толерантности", обнародованных бархатной революцией. "Говорить о необходимости амнистии в Армении, вообще нет необходимости, поскольку в республике уже пять лет она не объявлялась", - отметил Арутюнян.

"К сожалению, наши ожидания не оправдались, и мы с 7 октября начинаем мирные акции протеста",- написал Арутюнян-младший.

Отметим, что премьер Никол Пашинян предложил Шанту Арутюняну изменить меру пресечения в его отношении с ареста на подписку о невыезде и на свободе дожидаться приговора. Однако Арутюнян ответил отказом, считая, что он не виновен и должен быть оправдан. На это Пашинян заметил, что не вправе вмешиваться в деятельность судебной власти и диктовать вердикты.

Буквально через день после этого месседжа в сети появилась прослушка телефонного разговора между главами Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы, где глава ССС признался директору СНБ в том, что указание "закрыть" генсека ОДКБ Юрия Хачатурова ему поступило именно от премьера Пашиняна. Впоследствии Пашинян представил иную хронологию событий, утверждая, что не он дал указание "закрыть" Хачатурова, а глава ССС оповестил его, что хочет сделать это, а сам он заявил, что если на то есть законные основания, то не видит в том ничего предосудительного.