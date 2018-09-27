Четверг, 27 Сентября 2018 11:55

АрмИнфо. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, 26 сентября в Нью-Йорке "на полях" заседания 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, принял участие в традиционной рабочей встрече министров иностранных дел государств-членов ОДКБ, прошедшей под председательством Казахстана.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, стороны обменялись мнениями по приоритетным вопросам повестки дня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе основным направлениям взаимодействия ОДКБ и ООН, борьбы с терроризмом и обеспечения региональной безопасности. Также был обсужден ход подготовки к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане в ноябре текущего года.

Мнацаканян в своей речи подчеркнул важное значение этого традиционного формата встречи на уровне министров, в качестве эффективной площадки по координации внешней политики.

На встрече состоялся обмен мнениями о процессе смены генерального секретаря ОДКБ.

Главы МИД государств - членов ОДКБ приняли совместные заявления: "О положении в Афганистане, усилении позиций ИГИЛ в северных провинциях страны и росте наркоугрозы с территории ИРА"; "Об усилиях по

стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке"; "Об активизации сотрудничества ОДКБ с региональными организациями и структурами"