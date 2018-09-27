Четверг, 27 Сентября 2018 11:54

АрмИнфо.Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян провел встречу со специальным представителем ООН по Сирии Стаффанем де Мистура (Staffan de Mistura).

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, стороны детально обсудили процессы в Сирии, обменялись мнениями о гуманитарной ситуации в стране, а также возможные шаги по улучшению ситуации.

Мнацаканян подчеркнул, что Армения неоднократно выражала свою серьезную обеспокоенность относительно кризиса, сложившегося в Сирии и безопасности сирийских армян. Он подчеркнул, что Армения готова продолжить гуманитарную помощь Сирии, направленную на решение незамедлительных нужд сирийских армян.

Напомним, что Армения заявила о намерении отправить в Сирию гуманитарной миссии в составе около 100 военных специалистов -

врачей, саперов и личного состава для обеспечения их безопасности. Сроки отправки зависят от завершения подготовки правовой базы для дислокации и технического содействия.