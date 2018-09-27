Четверг, 27 Сентября 2018 11:02

АрмИнфо.В Нью-Йорке, 26 сентября при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, на встрече присутствовал и Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Встреча прошла в расширенном составе, а затем продолжилась в формате тет-а-тет.

Армянский министр подтвердил позицию и подходы Армении по исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Состоялся полезный обмен мнениями относительно урегулирования, направленный на установление в регионе стабильного мира. Стороны договорились продолжить диалог, в том числе в рамках визита сопредседателей в регион в ближайшем будущем.