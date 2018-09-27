Четверг, 27 Сентября 2018 09:23

АрмИнфо.Вице-премьер Армении Мгер Григорян принял руководителя отдела региональных программ Восточного соседства в генеральном директорате соседства и расширения Еврокомиссии Василиса Марагоса, руководителя подразделения Главного директората Европейской комиссии по вопросам торговли Петрос Сурмелиса и главу делегации ЕС в Армении, посла Петра Свитальского.

Как сообщает пресс-служба правительства, вице-премьер представил результаты работы межведомственной комиссии, координирующей реализацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (CEPA) и документа о приоритетах партнерства Армения-ЕС.

В свою очередь посол Петр Свитальский отметил, что он впечатлен работой, проделанной Арменией над проектами, представленными в рамках Плана действий ЕС на 2018 год. Посол также с удовлетворением отметил качество работы межведомственной комиссии и выразил надежду на развитие дальнейшего сотрудничества с Арменией.

В свою очередь Василис Марагос также высоко оценил деятельность армянской стороны в рамках имеющихся программ, отметил, что ожидает продолжения конструктивного сотрудничества, и призвал ускорить данный процесс.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями о возможных новых программах сотрудничества Армения-ЕС. Вице- премьер подчеркнул, что Армения высоко ценит все программы, осуществляемые ЕС в нашей стране, и правительство приложит все усилия для обеспечения их эффективного осуществления.