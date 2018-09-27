Четверг, 27 Сентября 2018 09:19

АрмИнфо.Чрезвычайный и Полномочный посол Арман Навасардян считает, что выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на 73-й сессии Генассамблеи ООН было на высоком уровне. Об этом он заявил 26 сентября на пресс-конференции.

А. Навасардян отметил, что великолепное выступление главы правительства на английском языке будет содействовать решению внешнеполитических проблем Армении. Выступление Пашиняна привлекло к себе достаточно широкое международное внимание.

"Большое внимание также привлекло отношение действующих властей РА к мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Суть его заключается в том, что Нагорный Карабах (НК) является стороной конфликта, а не его объектом. Очень важным посылом является то, что Пашинян с высокой трибуны ООН заявил, что политика Азербайджана направлена на истребление армянского населения республики, на этническую чистку Нагорного Карабаха. По словам дипломата, впервые на таком высоком международном уровне говорилось о Нахичеване, где уже не осталось ни одного армянина. Посол напомнил о важности намечаемой на 19 октября международной конференции, посвященной вопросу Нахичевана.

По мнению А. Навасардяна, нельзя сказать, что все три экс-президента Армении не уделяли вопросу Нагорного Карабаха должного внимания, однако их выступления на международных площадках были симметричные Азербайджанскому подходу в том смысле, что обеими государствами руководили аналогичные - преступные, олигархические, деспотические - режимы. Поэтому, по словам дипломата, внешние и внутренние политические процессы на самом деле тесно взаимосвязаны. Последние события в Армении (выборы Совета старейшин - Ред.) еще раз доказывают, что действующие власти способны вывести страну на новый международный уровень.