Четверг, 27 Сентября 2018 09:18

АрмИнфо.Замминистра иностранных дел Армении Рубен Рубинян 26 сентября принял дипломатов, политических экспертов и журналистов из США и ЕС, которые прибыли в Армению с ознакомительным визитом.

Как сообщает пресс-служба МИД, данный визит был организован "Германским фондом Маршалла" и "Фондом партнерства Евразия". Рубинян представил приоритеты и основные направления внешней политики Армении, затронул повестку дня реформ нового правительства. В контексте сотрудничества с ЕС заместитель министра подчеркнул роль Армении в регионе.

Рубинян также представил гостям усилия, прилагаемые Арменией для решения Карабахского конфликта исключительно мирным путем.