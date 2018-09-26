Среда, 26 Сентября 2018 20:51

АрмИнфо. В рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов принял участие в мероприятии высокого уровня «Саммит мира Нельсона Манделы», посвященный столетнему юбилею южноафриканского борца с апартеидом.

«Мы черпаем вдохновение из жизни Н. Манделы, которая основывалась на взаимоуважении, доброй воле и ненасильственных методах борьбы в конфликтах, раздирающих мир. Драматическая эскалация конфликтов, вызванных этническими, религиозными, территориальными и другими факторами, приводит к серьезным гуманитарным кризисам во всем мире. Для преобладания мира нам необходимо устранить первопричины не только конфликтов, но и таких зол, как терроризм, экстремизм, организованная преступность, торговля людьми. Нам также предстоит ликвидировать глубокую нищету и лишения, дефицит продовольствия, воды и энергии, угрозы изменения климата и оружия массового уничтожения, то есть все, что усугубляет конфликты», - отмечено в выступлении казахстанского министра.

Казахстан приветствовал принятие Политической декларации саммита, в которой подтверждаются ценности Нельсона Манделы. По мнению Казахстана, документ должен служить напоминанием всему международному сообществу о первостепенной важности человеческого достоинства, справедливости и обеспечения мира посредством диалога и примирения. Приверженность казахстанской дипломатии миру воплощена в антивоенном Манифесте Президента Нурсултана Назарбаева «Мир. XXI век» и Политическом обращении казахстанского лидера Совету Безопасности ООН в январе 2017 года «Концептуальное видение Казахстана упрочения глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира». К. Абдрахманов напомнил, что Манифест призывает использовать все доступные инструменты - от раннего предупреждения, предотвращения конфликтов, дипломатии и посредничества, миротворчества и миростроительства до развития.

В рамках пребывания в Нью-Йорке глава МИД Казахстана также выступил на 13-й министерской встрече по Ближнему Востоку, организованной президентом Международного института мира Терье Род-Ларсеном, а также принял участие в открытии выставки к 90-летию кыргызского писателя Чингиза Айтматова в Библиотеке ООН.