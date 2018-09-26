Среда, 26 Сентября 2018 19:38

АрмИнфо.Конверс Банк, по случаю 25-летия своего основания, предлагает новый депозит - "Конверс 25". Как поясняет пресс- служба Банка, уникальность этого вида депозита заключается в том, что при досрочном расторжении вкладчики не лишаются начисленной процентной суммы.

Согласно источнику, срок действия депозита "Конверс 25" установлен в 25 месяцев, причем с 13-го месяца действует более высокая процентная ставка, чем в первый год. В случае досрочного расторжения депозита, процентная сумма выплачивается клиенту по процентной ставке, применяемой на момент оформления депозита (для 1-12 месяцев). Это основные преимущества данного вида депозита по сравнению с другими аналогичными предложениями.

В сообщении Банка также отмечается и другие преимущества депозита "Конверс 25": возможность частичного списания средств из основной суммы на протяжении всего срока действия депозита; более высокая процентная ставка по сравнению с аналогичными предложениями на рынке.

В ближайшее время Конверс Банк выступит с новыми выгодными предложениями, посвященными 25-летию своей деятельности.

Более детальная информация размещена на сайте Конверс Банка по ссылкеhttps://www.conversebank.am/hy/converse25/

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 июля 2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, по портфелю срочных депозитов Конверс Банк входит в TOP-5 с объемом 112 млрд драмов ($232.2 млн), с годовым ростом на 21,5%, при росте общерыночного портфеля лишь на 2,7%. В портфеле срочных депозитов Конверс Банка на долю вкладов физлиц приходится 47,4%, с годовым ростом абсолютной величины на 6%. В суммарных срочных депозитах по рынку доля портфеля Конверс Банка составляет 6,4%, а в общих обязательства Банка удельный вес срочных вкладов достигает 51%. Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%. Филиальная сеть Банка насчитывает 34 подразделения, из коих 13 расположены в Ереване, 20 - в областях Армении и 1 - в НКР.