Среда, 26 Сентября 2018 19:36

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Нью-Йорке принял участие в приеме, организованном президентом Соединенных Штатов Армерики Дональдом Трампом, в честь глав делегаций стран-участниц 73-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщается на странице в сoцсети Facebook правительства Армении.

Отметим, что премьер-министр Никол Пашинян находится в США с рабочим визитом. В рамках визита глава правительства Армении принял участие в 73-ей сессии Генассамблеи ООН