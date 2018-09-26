Среда, 26 Сентября 2018 17:56

АрмИнфо.По факту убийства в Арцахе солдата Ваника Геврокяна задержан его сослуживец. Об этом сообщает советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян.

По словам Трузян, в рамках уголовного дела по данному инциденту в результате масштабных следственных мероприятий было установлено, что один из сослуживцев погибшего периодически применял насилие в его отношении.

На основании полученных доказательств, сослуживцу предъявлено обвинение по 359 статье УК РА. В его отношении в качестве меры пресечения применено заключение под стражу.

Отметим, что в официальном сообщении ранее говорилось, что Ваник Геврокян, по предварительным данным совершил самоубийство. Тело военнослужащего было обнаружено в воинской части номер 2, около 20:55 часов по местному времени, последний был повешен.