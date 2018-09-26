Среда, 26 Сентября 2018 17:50

АрмИнфо. Азербайджан не соответствует критериям уставных документов ОДКБ и Евразийского экономического союза(ЕАЭС), следовательно и речи нет о представлении ему статуса наблюдателя в этих структурах. Об этом 26 сентября в Ереване заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, коснувшись того, возможно ли, что в обозримом будущем Азербайджан станет наблюдателем в ОДКБ и ЕАЭС, особенно, если учесть, что он уже получил статус наблюдателя в ШОС.

Балаян напомнил, что и Азербайджан, и Армения имеют статус партнера по диалогу в ШОС. Он также добавил, что ему необходимо уточнить, обращалась ли Армения за статусом наблюдателя в ШОС. "Что, касается возможного получения Азербайджаном статуса наблюдателя в ОДКБ или ЕАЭС, то хотел бы подчеркнуть, что на данный момент это просто невозможно, так как Баку не соответствует критериям, установленным уставными документами этих организаций, следовательно, обсуждений по этому вопросу не было", - подчеркнул пресс-секретарь МИД Армении.

Вместе с тем он напомнил, что все решения в этих организациях принимаются на основе консенсуса.