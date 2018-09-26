Среда, 26 Сентября 2018 17:44

АрмИнфо. Казахстан поднялся на одну позицию в рейтинге мировых экономик агентства Bloomberg по качеству здравоохранения и теперь занимает в нем 44 строчку, сообщает Zakon.kz.

Американское агентство финансово-экономической информации Bloomberg ежегодно составляет рейтинг стран мира по эффективности систем здравоохранения. Индекс уровня развития медицины разработан для оценки стран по трем ключевым показателям: средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, государственные затраты на здравоохранение в виде процента от ВВП на душу населения, стоимость медицинских услуг в пересчёте на душу населения.

Американский учёный-медик казахского происхождения, специалист в области международного здравоохранения и больничного управления, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман прокомментировал Zakon.kz позиции страны на международной медицинской арене. Эксперт считает, что преимущество медицины страны перед европейскими и западными странами - в ее доступности. Однако государству при этом необходимо выделять больше средств на систему здравоохранения для улучшения качества медицинских услуг.

"Казахстан в рейтинге находится выше, чем Германия. Если сравним стоимость, но если сравнить расходы медицинских услуг на душу населения, они будут в 10 раз больше, чем в Казахстане. В Америке получается стоимость больше в 20 раз. Вместе с тем продолжительности в США лишь на шесть лет больше, чем в Казахстане. В Казахстане мало денег уделяется на охрану здоровья. 379 долларов расходов - это гораздо меньше, чем в развитых странах. Поэтому желательно увеличивать расходы на здравоохранение и уделять больше внимания качеству оказываемой помощи. Преимущество же Казахстана в том, что в Америке большой слой населения не охвачен медицинским страхованием, поэтому показатели там продолжительности жизни не очень хорошие, хотя медицина находится на высочайшем уровне. Поэтому достижением Казахстана является универсальный доступ к медпомощи. Проблема в том, что ее качество оставляет желать лучшего", - пояснил Алмаз Шарман.

Эксперт отметил, что внедрение ОСМС в стране позволит ей и дальше улучшать свои позиции в рейтинге. Ведь после начала работы системы обязательного страхования в медицину начнет поступать больше финансовых потоков.

"Я ожидаю, что с внедрением ОСМС начнет больше поступать капитала в здравоохранение. Но само насыщение системы недостаточно, необходимо внедрять службы, например, систему общественного здоровья или первичной медико-санитарной помощи. Когда эти вопросы будут все решаться в комплексе, тогда улучшиться общая эффективность системы. Важно внедрять, конечно, рыночные механизмы. Эффективно развивать частный сектор медицинских услуг. Когда все это начнет работать в комплексе, Казахстан улучшит свои позиции", - прокомментировал эксперт.

Первое место в рейтинге занял Гонконг: средняя продолжительность жизни здесь составляет более 84 лет, стоимость медицинских услуг на душу населения - 2222 долларов. За ним следуют Сингапур и Испания: продолжительность жизни более 82 лет, стоимость медобслуживания - 2280 и 2354 долларов. В первую десятку также попали Италия, Южная Корея, Израиль, Япония, Австралия Тайвань и ОАЭ.

Казахстан разместился в 2018 году на 44 строчке рейтинга, поднявшись на одну позицию. Уровень эффективности здравоохранения - 39,2 балла. Средняя продолжительность жизни - 72 года. Стоимость медицинских услуг на душу населения 379 долларов, доля расходов на здравоохранение - 3,9% от ВВП.

Россия оказалась в последних строчках – на 53 месте из 56. Стоимость медицинских услуг на душу населения в ней составила 368 долларов. На 56, последнем месте оказалась Болгария. Она набрала 29,4 балла, средняя продолжительность жизни – более 74 лет, 572 доллара уходит на медуслуги.