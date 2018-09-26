Среда, 26 Сентября 2018 17:43

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 27 сентября текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?00-16?00 собственные дома 21-40 на 2-ой улице, 3-17/2 на 3-ей улице, 8-19 на 4-ой улице Саркавага и прилегающие абоненты (не

являющиеся жильцами), жилые дома 85, 86 на ул. Гоголя, жилые дома 1, 3 на ул. Райниса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 10/6 и собственные дома 12-34 на ул. Аргутяна, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Парсегова, Егиазарян, жилые дома 16/2, 16/3/, 16/1, 18, 20 на ул. Арзуманян, жилой дом 11 на ул. Шинарарнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 20, 21, 22, 23, 25/1, 26, 27, 29, 30, 31 в 4-ом квартале Давташена;

10?30-16?30 жилой дом 3 на ул. Каджазнуни, жилые дома 84/1, 86, 86/7 на ул. Врацян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), музыкальная школа имени Александра Спендиаряна, торгово-промышленная палата РА, ООО "Ламакс груп", жилой дом 1 на ул. Бюзанда, собственные дома 52-80 на ул. Фирдуса, собственные дома 15, 30, 34 на ул. Чайковского и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 26, 26а, 26б на ул. Абовяна, жилые дома 4/3, 4/4, 12 на ул. Абовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3, 5, 7, 31, 33, 35 на ул. Налбандяна, жилые дома 21, 21а на пр. Саят-Новы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 28, 28/1, 28/2 на ул. Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 30 на ул. Кохбаци, жилые дома 1, 3а на ул. Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11?00-15?00 республиканская санэпидемстанция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 70 на ул. Худякова, собственные

дома улицы Худякова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами)в Аване; собственные дома на 11-ой улице Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Норк Мараш;

11?00-16?00 собственные дома 1-24 на 3-ей улице, 1-21 на 5-ой улице, 1-24 на 6-ой улице Нубарашена;

11?00-17?00 жилые дома 51, 47 на ул. Багратуняц, 2-ой переулок Багратуняца, Дворец Пионеров, собственные дома на улице Арташисян, собственные дома на 2-ой улице Кармир Блур, жилые дома 1, 2 на 10-ой улице Верин Шенгавита, жилой дом 5/2 на ул. Манташяна, ОАО "ЭнергаЦанцШин", ООО "Арге бизнес", жилые дома 11, 13 на ул. Ехбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), медцентр N 5, жилые дома 45, 47, 49 на пр. Аршауняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 12, 14, 16 на ул. Шовроян, жилые дома 5, 7 и собственные дома 1-5, 82-108/1 на ул. Райниса, школа N44 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома. 4, 9, 11, 44 и собственные дома 26-52 на ул. Ахбюра Сероба, жилой дом 80 на ул. Гулакяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратском марзе:

10?00-12?00 жилые дома 7, 12, 15, 23, 27 города Масис, частично села Сисаван, Нор Уги и Гиневет, станции сотовых операторов "Веон

Армения", "Г-Телеком", "Юком" и телекомпания "Армения Ти Ви" в городе Веди;

10?00-13?00 село Мармарашен;

10?00-14?00 частично село Суренаван;

10?00-16?00 частично села Айнтап и Нор Харберд;

10?30-16?00 частично село Нарек;

11?00-16?00 частично улицы Маркса, Товмасян, Агаян, Туманян, Кирова, Гукасян, Степанян, Абовян, Арама Хачатряна, Нар-Доса, Чаренца,

Исаакяна, С.Акобяна, Прошяна, Теряна, Шаумяна, Атарбекяна, Горцаранаин, Ереванян, Мясникян, Огостоси 23 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат; 13?00-16?00 частично села Айнтап и Нор Харберд; в Вайоц Дзорском марзе:

10?00-13?00 частично село Шатин;

10?00-16?00 частично села Ехегис и Серс;

в Котайкском марзе: 11:00-17?00 частично села Акунк и Балаовит; частично квартал "Багреванд" села Джрвеж; частично село Джрвеж,

частные дома Джрвежа, газозаправочная станция, насосная станция 4-ой степени, частично село Дзорахбюр, частично частные дома села Дзорахбюр; в Гегаркуникском марзе:

11?30-14?00 села Золакар и Астхадзор; станции сотовых операторов "Веон Армения" и <Виваселл МТС";

в Ширакском марзе:

10:00-16:00 частично село Ашоцк и село Красар в Ашоцком регионе;

11:00-17:00 села Арегнадем, Гташен, Камхут и пограничная застава N 6 в Амасийском регионе; в Тавушском марзе:

12:00-13:00 Тбилисское шоссе, улица Парз лич в городе Дилижан; село Техут; в Сюникском марзе: 11:00-16:00 село Ангегакот.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями,

Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.