Среда, 26 Сентября 2018 17:38

АрмИнфо. Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев на площадке Казмедиацентра торжественно открыл ежегодную казахстанскую медиа-неделю Astana Media Week, передаёт корреспондент Bnews.kz.

"Уважаемые участники, коллеги. Поздравляю вас с открытием второй ежегодной медиа-недели Astana Media week. Ставшее традиционным, это мероприятие собирает профессионалов сферы, готовых к конструктивному диалогу по самому широкому спектру вопросов. Сегодня сфера массовых коммуникаций является одним из самых важных компонентов общественного развития. Ваш каждодневный труд меняет не только информационный ланшафт, но и предает импульс в различных отраслях – от политики до финансов, от сельского хозяйства до спорта. На этом фоне существенно возрастает значимость широкого обсуждения насущных проблем, выработке конкретных решений и механизма дальнейшей работы. Astana Media Week собирает не только журналистов и представителей государственных органов, но и экспертов пиар-сообществ, а также зарубежных специалистов", - сказал министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.

Министр напомнил, что ровно год назад на полях Astana Media week был проведён первый в стране котент-маркет для представителей более 100 продакшн-компаний. "Именно благодаря Astana Media week Республиканские телеканалы открыли для себя много новых интересных, креативных игроков в продакшн-индустрии. В этом году в рамках контент-маркета будут выставлены стенды 18 республиканских и региональных телеканалов, участие примут представители Беларуси, России, Турции и Узбекистана", - добавил он.

Вместе с тем, как подчеркнул глава ведомства, форум стал эффективной площадкой для представителей местных СМИ для обсуждения проблемных вопросов, обмена опытом и получения навыков.

Отметим, что Astana Media Week пройдёт с 26 по 28 сентября. В эти дни на площадке казмедицентра проведут выставки контент-маркета, форум региональных СМИ, Astana Digital Forum.