Среда, 26 Сентября 2018 17:37

АрмИнфо. В Кремле считают маловероятным визит Путина в Армению до конца текущего года.

"Действительно, обсуждалась возможность организации визита нашего президента в Армению, но конкретные сроки пока не обсуждаются. Имеется в виду, что президенты еще, очевидно, встретятся, не только в Душанбе (на саммите СНГ), но и в Астане на сессии ОДКБ. Это раз, и в декабре в Москве планируется саммит Евразийского экономического союза, что также предоставит возможность лидерам переговорить, по крайней мере, кратко. Вопрос о визите (в Армению - ред.) или каких-либо сроках пока еще не обсуждается: Думаю, что, наверное, в плане визита имеет смысл нацеливаться на следующий год",- сказал помощник российского лидера Юрий Ушаков на брифинге 26 сентября.

Он напомнил, что последняя встреча российского лидера и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялась "совсем недавно".

"В этом году они встречались уже три раза, достаточно были обстоятельные обсуждения. В частности, в последний раз президент и премьер-министр беседовали вдвоем около трех часов, действительно хорошо и обстоятельно говорили",- подчеркнул помощник президента РФ, передает РИА Новости.

Меж тем, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сегодня заявил, что консультации о сроках возможного визита президента России Владимира Путина в Армению продолжаются. "Дата пока не конкретизирована. Могу только сказать, что в ближайшем будущем визит запланирован", - резюмировал он.