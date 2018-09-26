Среда, 26 Сентября 2018 16:49

АрмИнфо.Находящийся с рабочим визитом в Санкт-Петербурге министр чрезвычайных ситуаций Армении Грачья Ростомян провел встречу с коллегой из России Евгением Зиничевым.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МЧС РФ, Зиничев поблагодарил армянских коллег за участие в качестве наблюдателей в заседании

совместной коллегии и отметил, что МЧС России придает большое значение развитию двустороннего сотрудничества. "Для более эффективного взаимодействия создан надежный механизм, функционирующий в круглосуточном режиме, - это Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования", - уточнил vминистр и выразил надежду, что совместные усилия будут способствовать дальнейшему успешному развитию Центра.

Зиничев выразил надежду, что российско-армянское сотрудничество по линии чрезвычайных ведомств будет, как и прежде, охватывать широкий круг вопросов. Он напомнил, что сегодня это не только обмен опытом работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, но и подготовка кадров в образовательных учреждениях МЧС России, информационное взаимодействие по линии центров управления в кризисных ситуациях, взаимодействие в многосторонних форматах.

Основные задачи Центра - реагирование на чрезвычайные ситуации в Закавказье, реализация совместных проектов и программ, подготовка специалистов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. С момента создания Центра в марте 2016 года состоялся ряд обучающих курсов по повышению квалификации армянских специалистов. На его базе прошли подготовку порядка 170 человек. В 2018 году планируется обучить ещё 185 армянских специалистов.

Делегация во главе с Ростомяном в Санкт-Петербурге также приняла участие IV Объединенный научно-технический совет спасательных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России.