|Государства-члены ОДКБ приняли ряд заявлений
|Конверс Банк к своему 25-летию запустил на рынок новый депозит - "Конверс 25"
|Никол Пашинян в Нью-Йорке принял участие в приеме, организованном президентом США
|По делу об убийстве солдата Ваника Геврокяна, было предъявлено обвинение его сослуживцу
|Ереван о предоставлении Азербайджану статуса наблюдателя в ОДКБ и ЕАЭС: Баку не соответствует критериям уставных документов этих Организаций
|Электрические сети Армении предупреждает об отключениях 27 сентября
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|Зиничев: МЧС России придает большое значение развитию двустороннего сотрудничества с Арменией
|Парламентские фракции расходятся во мнениях относительно предложения Пашиняна о роспуске Национального Собрания
|Сюрприз от Посла: На концерте камерного оркестра в Болгарии Армен Саргсян сыграл на скрипке
|Замминистра юстиции Армении и представитель ЮНИСЕФ обсудили шаги по прекращению насилия в отношении детей
|Ереван: Мы считаем проблемой, продажу любой страной вооружения такой непредсказуемой стране как Азербайджан
|МИД: Обсуждения по вопросу смены Генсека ОДКБ Юрия Хачатурова продолжаются
|Балаян: Консультации о сроках возможного визита Путина в Армению продолжаются
|Балаян: Встреча Пашинян-Алиев не должна быть самоцелью, а должна иметь содержание
|Омбудсмен Арцаха подал в отставку
|МИД: Встреча Пашинян-Трамп не состоялась из-за насыщенных графиков армянского премьера и американского лидера
|ВБ подтвердил готовность содействовать Армении в области охраны окружающей среды
|Специальная следственная служба Армении: Левон Ераносян совершил умышленные действия, явно выходящие за пределы его полномочий
|МИД не подтвердил и не опроверг информацию об отзыве диппаспорта у Генриха Мхитаряна
|Балаян: Армения будет осуществлять гуманитарную миссию в Сирии исключительно под армянским флагом
|Йоханнес Хан: Армения может рассчитывать на последовательное содействие ЕС по инициированным коренным реформам
|Балаян: Ереван ждет реакции Анкары по вопросу передачи 16-летнего турка, незаконно пересекшего границу Армении
|Пашинян с трибуны ООН: В Армении парламент продолжает работать, но он не отражает волю народа
|Ереван: На территории Армении нет ни американских лабораторий, ни лабораторий какой-либо другой страны
|Банк ВТБ (Армения) предупреждает граждан остерегаться от услуг лжепосреднических компаний
|16-летний турок незаконно пересекший границу Армении освобожден из-под стражи
|Армения окажет содействие инклюзивному и стабильному росту, а также защите прав человека и его основных свобод - Пашинян
|Премьер: Армения придает важность развитию и расширению сотрудничества с Программой развития ООН
|Делегация, возглавляемая председателем НС РА, встретилась с вице-президентом Швейцарии
|Никол Пашинян делегатам ООН: Cтать частью Азербайджана для населения Карабаха означает его полное истребление
|Пашинян и Роухани подчеркнули особый характер армяно-иранских отношений
|Армения и Ливан нацелены на последовательное развитие традиционных дружественных отношений
|Мнацаканян обсудил карабахскую проблему с минскими посредниками
|Никол Пашинян с трибуны ООН: По итогам "бархатной революции" внешняя политика Армнении не претерпела изменений
|Премьер: Армения ответственно подходит к подготовке саммита Международной организации Франкофонии
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 26-го сентября
|Премьер-министр Армении в Нью-Йорке принял участие в приеме, организованном генеральным секретарем ООН
|Образовательная площадка "Dasaran.am" представила программу по повышению эффективности призывной кампании в Армении
|Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение Левону Ераносяну
|В Армении пройдут совместные учения подразделений вооруженных сил Армении и России
|Доминик де Буман: Демократические процессы могут стать наилучшим стимулом для дальнейшего развития Армении
|В Армении предотвращена попытка провоза гражданином Ирана транзитом в Австралию крупной партии наркотиков
|По фактам 53 избирательных нарушений готовятся материалы: Прокуратура
|Посол Армении не исключил встречу Путин-Пашинян в Душанбе
|Актуальные вопросы российско-армянских отношений обсудили Григорий Карасин и Арсен Гаспарян
|Презентован доклад омбудсмена Арцаха "Армянофобия в Азербайджане: Организованная ненависть и вражда в отношении армян"
|С 26 по 27 сентября температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса
|Левон Ераносян подозревается в превышении должностных полномочий
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|Звонить с домашнего телефона Beeline теперь выгоднее и удобнее
|Левон Ераносян был вызван в Специальную следственную службу
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АрмИнфо.Находящийся с рабочим визитом в Санкт-Петербурге министр чрезвычайных ситуаций Армении Грачья Ростомян провел встречу с коллегой из России Евгением Зиничевым.
Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МЧС РФ, Зиничев поблагодарил армянских коллег за участие в качестве наблюдателей в заседании
совместной коллегии и отметил, что МЧС России придает большое значение развитию двустороннего сотрудничества. "Для более эффективного взаимодействия создан надежный механизм, функционирующий в круглосуточном режиме, - это Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования", - уточнил vминистр и выразил надежду, что совместные усилия будут способствовать дальнейшему успешному развитию Центра.
Зиничев выразил надежду, что российско-армянское сотрудничество по линии чрезвычайных ведомств будет, как и прежде, охватывать широкий круг вопросов. Он напомнил, что сегодня это не только обмен опытом работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, но и подготовка кадров в образовательных учреждениях МЧС России, информационное взаимодействие по линии центров управления в кризисных ситуациях, взаимодействие в многосторонних форматах.
Основные задачи Центра - реагирование на чрезвычайные ситуации в Закавказье, реализация совместных проектов и программ, подготовка специалистов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. С момента создания Центра в марте 2016 года состоялся ряд обучающих курсов по повышению квалификации армянских специалистов. На его базе прошли подготовку порядка 170 человек. В 2018 году планируется обучить ещё 185 армянских специалистов.
Делегация во главе с Ростомяном в Санкт-Петербурге также приняла участие IV Объединенный научно-технический совет спасательных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России.
|Государства-члены ОДКБ приняли ряд заявлений
|Конверс Банк к своему 25-летию запустил на рынок новый депозит - "Конверс 25"
|Никол Пашинян в Нью-Йорке принял участие в приеме, организованном президентом США
|По делу об убийстве солдата Ваника Геврокяна, было предъявлено обвинение его сослуживцу
|Ереван о предоставлении Азербайджану статуса наблюдателя в ОДКБ и ЕАЭС: Баку не соответствует критериям уставных документов этих Организаций
|Электрические сети Армении предупреждает об отключениях 27 сентября
|В Кремле считают маловероятным визит Путина в Армению до конца этого года
|Зиничев: МЧС России придает большое значение развитию двустороннего сотрудничества с Арменией
|Парламентские фракции расходятся во мнениях относительно предложения Пашиняна о роспуске Национального Собрания
|Сюрприз от Посла: На концерте камерного оркестра в Болгарии Армен Саргсян сыграл на скрипке
|Замминистра юстиции Армении и представитель ЮНИСЕФ обсудили шаги по прекращению насилия в отношении детей
|Ереван: Мы считаем проблемой, продажу любой страной вооружения такой непредсказуемой стране как Азербайджан
|МИД: Обсуждения по вопросу смены Генсека ОДКБ Юрия Хачатурова продолжаются
|Балаян: Консультации о сроках возможного визита Путина в Армению продолжаются
|Балаян: Встреча Пашинян-Алиев не должна быть самоцелью, а должна иметь содержание
|Омбудсмен Арцаха подал в отставку
|МИД: Встреча Пашинян-Трамп не состоялась из-за насыщенных графиков армянского премьера и американского лидера
|ВБ подтвердил готовность содействовать Армении в области охраны окружающей среды
|Специальная следственная служба Армении: Левон Ераносян совершил умышленные действия, явно выходящие за пределы его полномочий
|МИД не подтвердил и не опроверг информацию об отзыве диппаспорта у Генриха Мхитаряна
|Балаян: Армения будет осуществлять гуманитарную миссию в Сирии исключительно под армянским флагом
|Йоханнес Хан: Армения может рассчитывать на последовательное содействие ЕС по инициированным коренным реформам
|Балаян: Ереван ждет реакции Анкары по вопросу передачи 16-летнего турка, незаконно пересекшего границу Армении
|Пашинян с трибуны ООН: В Армении парламент продолжает работать, но он не отражает волю народа
|Ереван: На территории Армении нет ни американских лабораторий, ни лабораторий какой-либо другой страны
|Банк ВТБ (Армения) предупреждает граждан остерегаться от услуг лжепосреднических компаний
|16-летний турок незаконно пересекший границу Армении освобожден из-под стражи
|Армения окажет содействие инклюзивному и стабильному росту, а также защите прав человека и его основных свобод - Пашинян
|Премьер: Армения придает важность развитию и расширению сотрудничества с Программой развития ООН
|Делегация, возглавляемая председателем НС РА, встретилась с вице-президентом Швейцарии
|Никол Пашинян делегатам ООН: Cтать частью Азербайджана для населения Карабаха означает его полное истребление
|Пашинян и Роухани подчеркнули особый характер армяно-иранских отношений
|Армения и Ливан нацелены на последовательное развитие традиционных дружественных отношений
|Мнацаканян обсудил карабахскую проблему с минскими посредниками
|Никол Пашинян с трибуны ООН: По итогам "бархатной революции" внешняя политика Армнении не претерпела изменений
|Премьер: Армения ответственно подходит к подготовке саммита Международной организации Франкофонии
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 26-го сентября
|Премьер-министр Армении в Нью-Йорке принял участие в приеме, организованном генеральным секретарем ООН
|Образовательная площадка "Dasaran.am" представила программу по повышению эффективности призывной кампании в Армении
|Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение Левону Ераносяну
|В Армении пройдут совместные учения подразделений вооруженных сил Армении и России
|Доминик де Буман: Демократические процессы могут стать наилучшим стимулом для дальнейшего развития Армении
|В Армении предотвращена попытка провоза гражданином Ирана транзитом в Австралию крупной партии наркотиков
|По фактам 53 избирательных нарушений готовятся материалы: Прокуратура
|Посол Армении не исключил встречу Путин-Пашинян в Душанбе
|Актуальные вопросы российско-армянских отношений обсудили Григорий Карасин и Арсен Гаспарян
|Презентован доклад омбудсмена Арцаха "Армянофобия в Азербайджане: Организованная ненависть и вражда в отношении армян"
|С 26 по 27 сентября температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса
|Левон Ераносян подозревается в превышении должностных полномочий
|Президент Армении отозвал послов в Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах
|Дуня Миятович подвела итоги визита в Армению: От защиты прав женщин и ЛГБТ- сообщества до событий 1 марта 2008 года
|Кандидат в президенты Украины в качестве примера информационной открытости для украинской власти привел премьер-министра Армении Никола Пашиняна
|Инцидент в медцентре "Григор Лусаворич" произошел по причине взрыва кислородного баллона
|Звонить с домашнего телефона Beeline теперь выгоднее и удобнее
|Левон Ераносян был вызван в Специальную следственную службу
|В ереванском медцентре "Григор Лусаворич" прогремел взрыв, есть жертва
|Пашинян на выставке "Armenia" в Метрополитен-музее: Американский народ сможет ознакомится с историей и культурой народа, первым принявшего христианство
|Эдуард Шармазанов в парламенте Беларуси: Проданное Азербайджану оружие стреляет по Армении
|ЦИК Армении вывесила на сайте списки лиц, проголосовавших на выборах в Совет старейшин Еревана
|Пакистан в очередной раз выразил поддержку Азербайджану по вопросу карабахского конфликта
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