Среда, 26 Сентября 2018 16:48

АрмИнфо.После революции и выборов в Совет старейшин Еревана стало очевидно, что Национальное Собрание не выражает волю народа, поэтому появилась необходимость сформировать новый парламент. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил депутат от блока "Елк" Эдмон Марукян.

При этом он заметил, что парламент, согласно Конституции, может быть роспущен только в том случае, если премьер-министр подаст в отставку и депутаты дважды не смогут избрать нового главу правительства. "Однако, если в ходе обсуждений, нам удастся достигнуть консенсуса с другими парламентскими силами, то все пойдет по намеченному сценарию. Что касается нас, то мы всегда отмечали, что парламент должен быть распущен и приветствуем инициативу Никола Пашиняна провести обсуждения по данной теме. Также мы приветствуем досрочные парламентские выборы. Мы считаем, что следует сформировать новый парламент, который будет пользоваться доверием и любовью народа", - заявил депутат.

Относительно того, поддержит ли фракция "Елк" Никола Пашиняна, если ему не удастся прийти к общему знаменателю с другими парламентскими , и он решит вновь "осадить" здание Национального Собрания, Марукян заявил: "Давайте не будем опережать события и говорить в сослагательном наклонении, если такая ситуация возникнет, то тогда я отвечу на ваш вопрос", - подчеркнул депутат.

Меж тем мнения депутатов от блока "Царукян" по данной повестке разнились. Так, депутат, пресс-секретарь Гагика Царукяна Ивета Тоноян заявила, что представители фракции не видят каких-либо препятствий для обсуждений, касающихся проведения досрочных выборов. "Хочу подчеркнуть, что мы не видим препятствий для проведения переговоров по этому вопросу. Мы должны сначала ознакомиться с той повесткой, которую представит премьер-министр, после чего сможем более основательно выразить нашу точку зрения по этому вопросу. Как бы то ни было, если досрочные выборы состоятся, мы примем в них участие", - подчеркнула Тоноян.

Меж тем, другой депутат от блока Геворг Погосян заявил, что какой-либо необходимости в роспуске парламента нет. "Укажите мне хоть одно обоснование относительно того, почему парламент должен быть распущен",- заявил Петросян.

В противовес своему однопартийцу депутат Сергей Багратян заявил, что действующий парламент не выражает волю народа. "Если члены фракции Республиканской партии являются большинством в парламенте, в то время как они не являются частью правительства и мэрии Еревана, значит они не выражают волю народа. В результате революции сложилась иная политическая ситуация, и фракция "Елк", которая имела всего 9 мест в Национальном Собрании, пришла к власти. И теперь, они пользуются доверием народа", - подчеркнул Багратян. Тем не менее, он считает, что не стоит связывать выборы в Совет старейшин Еревана с выборами в Национальное Собрание. Он отметил, что выборы в столице Армении не отражают точку зрения всей страны, и тут нет никакой связи.

В свою очередь депутат от фракции АРФ "Дашнакцутюн" Спартак Сейранян заметил, что когда была принята программа правительства в ней был оговорен тот факт, что в течение года будут проведены досрочные выборы. "Следовательно, приняв программу правительства, парламент дал свое согласие на проведение досрочных выборов, а то, когда они будут проведены через 10 дней или через полгода, это уже другой вопрос. Более того, в проведении парламентских выборов нет ничего антиконституционного. Если бы в данном решении Национального Собрания было бы что-то, противоречащее Конституции, то конституционный суд указал бы нам на это еще тогда, когда мы принимали программу. Что касается обсуждений, предложенных премьер-министром, то мы примем в них участие и, выслушав все предложения, сможем выразить свою окончательную позицию", - заключил Сейранян.

Примечательно, что на состоявшихся на днях выборах в Совет старейшин Еревана представители этих сил собрали незначительное количество голосов ереванцев. Меж тем, фракция Республиканской партии однозначно заявила, что даже приняв предложение Пашиняна о переговорах относительно роспуска парламента, не пойдет на этот шаг, поскольку какой-либо политической необходимости в этом нет.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в Нью-Йорке во время встречи с представителями армянской общины заявил, что по возвращению в Ереван инициирует политические консультации по роспуску парламента и проведению досрочных выборов в самом ближайшем будущем. По его словам, подобная необходимость возникла по итогам ереванских выборов. Пашинян также заметил, что досрочные выборы необходимы для создания в стране благоприятной инвестиционной атмосферы и экономического развития.