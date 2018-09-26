Среда, 26 Сентября 2018 16:39

АрмИнфо. На днях в болгарской Софии состоялся концерт, приуроченный памяти болгаро-армянского музыканта, дирижера Петроса Папазяна, который был организован AGBU при содействии Посольства Армении в Болгарии.

На концерте в исполнении камерного оркестра прозвучали произведения Баха, Генделя, Вивальди, Комитаса и Хачатуряна.

Настоящий сюрприз зрителям преподнес Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Болгарии Армен Саргсян, который поднявшись на сцену для приветственной речи, взял в руки скрипку и исполнил музыкальные произведения Вивальди и Комитаса.