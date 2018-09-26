Среда, 26 Сентября 2018 16:37

АрмИнфо.Замминистра юстиции Армении Сурен Крмоян принял руководителя Глобального партнерства по прекращению насилия в отношении детей" Сабине Ракотомалал.

Согласно информации Минюста РА, стороны обсудили вопросы, касающиеся борьбы с насилием над детьми.

Сурен Крмоян высоко оценил роль данной программы, инициированной UNICEF (ЮНИСЕФ). Он выступил с предложением о более активном сотрудничестве в данном направлении. По словам Крмояна, Минюст работает над пакетом законодательных изменений, но для его воплощения в жизнь он указал на необходимость наличия четких инструментов и механизмов.

Сабине Ракотомалал, в свою очередь, отметила важность участия Армении в мероприятиях, осуществляемых UNICEF в сфере борьбы с насилием над детьми. Она указала также направления, по которым, в частности, планируется работа UNICEF с армянским Минюстом.

В 2013 году ЮНИСЕФ инициировал кампанию "Положить конец насилию в отношении детей". Целью данной кампании стало повышение осознания обществом проблемы насилия в отношении детей и поощрение поддержки и участия в местных движениях, что будет способствовать решению этой актуальной глобальной проблемы.