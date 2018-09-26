Среда, 26 Сентября 2018 16:12

АрмИнфо.Азербайджанский политолог Зардушт Ализаде в интервью АрмИнфо делится своим видением причин возникновения стен между армянским и азербайджанским народами, видением современного миротворчества, сути карабахского конфликта. Рассуждает о роли внешних факторов в его разжигании, прогнозирует возможные сценарии дальнейших событий вокруг конфликта.

В какой степени Вы разделяете контент недавней публикации правозащитника Георгия Ваняна “Армянин в Азербайджане: о стенах, которых нет”. Вы также считаете, что сегодня после 30-летнего конфликта, стен между нашими народами нет? Каков наиболее прямой путь в направлении их разрушения?

Мы с Георгием - единомышленники во всем, что касается сути, истоков, причин, хода и перспектив конфликта. Стен реальных, физических, нет. Есть стены ментальные, психологические, которые возведены выгодоприобретателями от этого конфликта. Кто они, эти дирижеры конфликта, каковы их намерения и возможности, уже ясно всем, кто имеет толику здравого смысла. Мы с Георгием считаем, что взывать к внешним акторам об изменении их позиции, о том, чтобы они из хищников превратились в травоядных, никакого толку нет. Все они в той или иной форме извлекают выгоду из конфликта и от этой возможности отказываться не собираются. Единственные, несомненно теряющие от конфликта, это сами народы. Армянский и азербайджанский народы несут не только материальные, духовные, но и человеческие потери, и это невосполнимо. Мы с Георгием считаем, что зримых стен между нашими народами нет, а те незримые стены, которые возведены между нашими народами политическими мошенниками, при непосредственном, живом человеческом общении разрушаются и исчезают. Наиболее зримо это демонстрировал Текалинский процесс. Вот почему враги мира так рьяно ополчились против этого маленького и скромного по средствам проекта. Ради организации непосредственного общения простых граждан Армении и Азербайджана мы с ним работаем вместе. К сожалению, наши возможности ограничены, и враги мира делают все, чтобы их вовсе не было.

К великому сожалению, миротворчество в разрешении карабахского конфликта, т.н. Track 2 с годами в силу целого ряда объективных и субъективных причин стало больше походить на своеобразный бизнес, фикцию чем на гуманитарную миссию. В чем, на Ваш взгляд, заключаются причины, и какова степень нашей собственной ответственности и ответственности доноров, в частности, ЕС?

Вы правы в общей оценке миротворчества сегодня. Но у первых миротворцев была и есть славная и честная история огромных достижений: освобождение военнопленных и заложников, борьба с пытками, наведение мостов живого общения детей, женщин, ученых, писателей, журналистов… Истоки нынешней низкой эффективности миротворчества лежат в могуществе противников этих инициатив, в обычном равнодушии и скудоумии чиновников различных донорских организаций, их разобщенности, отсутствии единой и согласованной стратегии миротворческой деятельности. От бюрократизма страдает не только экономика и простые потребители ЕС, но и миротворчество. Наша ответственность? Она в том, что массы невежественны, живут мифами, верят мошенникам, не предвидят последствий своих поступков. Короче, именно мы виноваты в том, что столь невежественны и позволили втянуть себя в этот абсолютно контрпродуктивный, противоречащий нашим национальным интересам конфликт.

Стала ли “Бархатная революция” в Армении первым небольшим, но шагом на пути в направлении достижения мира между армянами и азербайджанцами, возможны ли схожие изменения в Азербайджане? Или же полноценный мир увидят лишь будущие поколения?

Честно признаться, вопрос меня рассмешил. Наши народы сидят в клетке конфликта, о какой свободе может идти речь внутри клетки? То, что Никол Пашинян возвещает о Карабахе, это намного более экстремистская, чем у Сержа Саргсяна позиция. Насколько я понимаю, это не его искренние воззрения. Это – мессидж России, ее президенту Путину, спецслужбам, военным. “Смотрите, я ваш, я тоже ваш, и по вашим правилам играю в вашу игру под названием «Карабахский конфликт». А если это его искренние взгляды, что ж, мне остается посочувствовать вам и себе… Себе потому, что антикоррупционную направленность его лозунгов и деятельности я одобряю.

Сегодня отсутствие урегулирования карабахского конфликта по-прежнему предопределяет присутствие и влияние России на Армению и Азербайджан. Способна ли смена власти в Армении привести хоть к какой-то трансформации роли России в карабахском конфликте? Судя по публикациям в СМИ, в Баку в очередной раз надеются перетянуть карабахский канат, опять-таки при помощи Москвы…

Нет, новая армянская власть привести к трансформации роли России в конфликте не способна. Сидя в клетке, трудно что-то менять в действительности. А новая власть Армении свою верность клетке конфликта уже доказала. Может, это вынужденно? Чтобы удержать власть? Чтобы спекулянты национальными интересами не начали науськивать ура-патриотов на новую власть? С уверенностью сказать не могу. Как бы то ни было, Пашинян свой жребий уже бросил, и я от него способности что-то поменять в карабахском вопросе в лучшую сторону не ожидаю. Что касается изменений в Азербайджане, могу сказать, что негативные тенденции нарастают, но и в обществе также зреет решимость положить конец тому бардаку, который воцарился в стране. Да, в азербайджанских медиа звучат нотки надежды на то, что «кремлевский барин погладит и приласкает». Но надо всегда помнить о нижайшем, ужасно низком уровне интеллекта наших провинциальных политологов. Лично я за выкладки этих политологов гроша ломаного не дам. Жизнь, как всегда, преподаст им горький урок.

Назовите главную угрозу, фактор в пользу возобновления широкомасштабных боевых действий вокруг Карабаха. Насколько вообще вероятна большая война в условиях существования геополитического статус-кво не только между непосредственными сторонами конфликта, но и между его модераторами и региональными державами?

Риска возобновления широкомасштабной войны не вижу. Не потому, что Армения или Азербайджан этого не хотят или хотят, а потому, что хозяин региона и так держит своих вассалов на короткой привязи и нужды в дополнительных кандалах нет. А так, войнушку типа апрельской 2016-го года, затеять могут. Для того, чтобы кого-то привести в чувство. Действенно, и совершенно безопасно. «Ну, погибнут в этой мясорубке несколько сотен чернож…, ну и что?» Так думают те, кто управляет регионом посредством управляемого конфликта, так думаю те, кто заключил сознание двух соседних народов в клетку мифов и властвует над ними.