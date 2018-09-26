Среда, 26 Сентября 2018 14:41

АрмИнфо. Азербайджан, вооружаясь, несет потенциальную угрозу не только для Армении, но и всего региона. Об этом 26 сентября в Ереване заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, коснувшись продажи Россией вооружения Азербайджану.

"Мы считаем проблемой, продажу любой странной вооружения такой непредсказуемой стране как Азербайджан. Азербайджан доказал, что непредсказуем как во внешней, так и во внутренней политике. Да, мы считаем, что Азербайджан, приобретая вооружение, вооружаясь, несет потенциальную угрозу не только для Армении, но и всего региона", - резюмировал Балаян.

Ранее, президент АР Ильхам Алиев на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Азербайджан закупил у России оружия на $5 млрд, и эта цифра будет расти. Он отметил, что военно-техническое сотрудничество между странами имеет большие традиции. Алиев подчеркнул, что цифра в $5 млрд продолжит расти, поскольку Азербайджан проводит модернизацию армии, а Россия является важнейшим мировым производителем и поставщиком военной продукции на международные рынки.