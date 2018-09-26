Среда, 26 Сентября 2018 14:12

АрмИнфо. Обсуждения по вопросу смены действующего Генсека ОДКБ Юрия Хачатурова продолжаются. Об этом 26 сентября в Ереване заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

"Новых данных по вопросу смены Генсека ОДКБ нет. Консультации на разных уровнях и направлениях продолжаются, как в двустороннем так, и многостороннем форматах. Четкости по вопросу сроков и процедур замены пока нет", - подчеркнул Балаян.

Отвечая на вопрос, есть ли уже кандидаты на замену Хачатурова,

пресс-секретарь МИД Армении заметил, что если будет внесена четкость

по срокам и принципам, тогда Армения уже выразит свою позиция, точку

зрения. "Но, пока четкости нет. Согласно Уставу ОДКБ,

председательство должно осуществляться по алфавиту, но еще не было прецедентов отзыва Генсека раньше завершения его полномочий. И поскольку прецедентов еще не было, сегодня внимание сконцентрировано именно на этом обстоятельстве, в частности по каким принципам должен осуществляться отзыв", - резюмировал он.

Напомним, что Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров обвиняется в свержении конституционного строя по так называемому "делу 1 марта 2008 года". В то время он занимал пост главы Ереванского гарнизона. Решением суда от 28-го июля он был арестован, а затем освобожден под залог в размере 5 млн драмов. По тому же делу проходят 2-й президент Армении Роберт Кочарян и экс-глава Министерства обороны РА Микаэл Арутюнян, объявленный в розыск. 2 августа Специальная следственная служба заявила, что избранная в отношении Юрия Хачатурова мера пресечения не является препятствием для того, чтобы он на определенное время отсутствовал из Армении. Вместе с тем, в ССС не детализировали допустимый срок его отсутствия.

Официальный Ереван предложил коллегам из ОДКБ рассмотреть возможность заменить кандидатуру генсека ОДКБ от Армении в связи с уголовным преследованием Юрия Хачатурова.