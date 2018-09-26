Среда, 26 Сентября 2018 14:12

АрмИнфо. Консультации о сроках возможного визита президента России Владимира Путина в Армению продолжаются. Об этом 26 сентября в Ереване заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

"Дата пока не конкретизирована. Могу только сказать, что в ближайшем будущем визит запланирован. Речь идет об официальном визите", - резюмировал он.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян после визита в Москву заявил, что пригласил российского лидера в Армению, однако затруднился назвать сроки визита последнего.