Среда, 26 Сентября 2018 13:47

АрмИнфо.Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не должна быть самоцелью, а должна иметь содержание. Об этом 26 сентября в Ереване заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, отвечая на вопрос, будет ли на сегодняшней встрече глав МИД Армении и Азербайджана обсуждаться вопрос, организации встречи Алиев-Пашинян.

"При наличии содержания, должны быть договоренности о принципах урегулирования. У нас есть многолетний горький опыт того, как мы договариваемся, и потом Азербайджан их торпедирует. Да, Пашинян подчеркнул, и это не в первый раз, что должны быть выполнены все достигнутые договоренности. Речь идет о договоренностях, достигнутых на саммитах после апрельской агрессии 2016 года, в частности о внедрении механизмов доверия на передовой и расширения офиса Личного представителя действующего председателя", - подчеркнул Балаян.

Он напомнил, что Армения неоднократно констатировала, что Азербайджан по сей день торпедирует реализацию этих договоренностей. Представитель МИД Армении подчеркнул, что принципиальная позиции Еревана в том, что необходимо создать условия, которые создадут благоприятную атмосферу для продвижения мирного процесса. Он выразил убеждение, что эти вопросы будут подняты в ходе встречи Мамедъяров-Мнацаканян сегодня в Нью-Йорке.

Он также подчеркнул, что армянская сторона не выдвигает предусловий для встречи с Алиевым. " Пашинян неоднократно на разных площадках заявлял о готовности встретиться и вести переговоры с руководством Азербайджана от имени Армении. Но, как я уже сказал, встреча не должна быть самоцелью и только предлогом для рукопожатий и совместного фотографирования. Встреча должна привести к конкретным результатам, в том числе, и выполнению ранее достигнутых договоренностей", - резюмировал Балаян.